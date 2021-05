EGS : seule école Esport étude valable

Après avoir intégré ses 3 écoles (Marketing Gaming School, Digital Gaming School et Computer Gaming School) au même nom EGS, l’école a décidé de changer les règles de l’apprentissage. Basée sur un système gamifié de quêtes à relever et grâce à l’aide de mentors, l’EGS a décidé de changer les codes de l’apprentissage. Innovante, l’école est la seule à proposer un véritable cursus esport étude. Sur la partie Esport, son réseau de coachs est impressionnant. On y retrouve les plus grands tels que Riskin, Shlaya, Sven, Imaginaxion ou encore Draz Eden Kuqus et Spoken. L’infrastructure visitée par des influenceurs comme Joël Postbad ou même Yass les a clairement impressionné ! Leurs tweets valorisent vraiment le travail réalisé par l’école sur la partie esport.

Professionnalisant et innovant

Sur la partie académique, l’enjeu est très fort pour l’EGS. Véritable école innovante, elle est la seule à proposer un campus virtuel ressemblant à un jeu Pokemon. On y retrouve des salles de cours, des espaces de travail collaboratif et bien plus. Des génies ! En plus, l’EGS n’a pas oublié l’aspect professionnalisant et à créé un véritable jeu vidéo pour développer ses compétences. Avec son système de coins, de shop et de map interactive, tu pourras progresser dans un univers motivant et professionnalisant.

C’est la seule école en Europe a proposer un véritable cursus diplômant reconnu par l’état comprenant plusieurs diplômes et filières pour que tu puisses choisir ta voie. C’est pas facile à dire mais ils ont un véritable train d’avance sur toutes les autres écoles en France.

Les points forts de l’EGS

On vous passera les clichés des formateurs professionnels, de la pédagogie en projet qui sont maintenant la norme de toute école qui se veut un minimum qualitative. Par contre, la véritable force de l’EGS c’est son cursus multi filières à la carte ! Tu peux clairement choisir les cours que tu veux suivre et les compétences que tu veux préparer. Logistiquement c’est surement compliqué mais par contre l’intérêt est clair : tu fabriques ta propre école.

Bien sur, ils ne te laissent pas à l’abandon. Avec les mentors qui surveillent et accompagnent ta progression, tu pourras aller à ton rythme : vite ou moins vite. C’est la seule école qui a enfin compris les besoins des étudiants ! Un vrai bonus !

Vers quels métiers après l’EGS ?

L’EGS prépare à une large palette de métiers aussi différents car elle intègre ses filles la Marketing Gaming School, la Computer Gaming School et la Digital Gaming School :

De l’esport : joueur professionnel, streamer, coach ou caster… bien sur aucune garantie mais les conditions idéales pour y arriver

: joueur professionnel, streamer, coach ou caster… bien sur aucune garantie mais les conditions idéales pour y arriver Du développement informatique (web, logiciel etc…) : développement front office, back office, chef de projet agile…

: développement front office, back office, chef de projet agile… Du design UI/UX : designer web, ergonomie, designer UX…

: designer web, ergonomie, designer UX… De la vidéo : monteur, motion designer…

monteur, motion designer… Du marketing web : SEA ou SEO manager, social manager, responsable marketing etc.

: SEA ou SEO manager, social manager, responsable marketing etc. Autour de l’esport : manager, responsable d’équipe

Comment postuler à l’EGS ?

Là aussi, ils ont cassé les codes ! Pour postuler, tu t’inscris en ligne (jusque là…) puis tu reçois un accès à un discord Lobby.

Tu dois relever les défis du discord et déverrouiller des cadenas ;

Une fois que tu as atteins le rank maximum, tu peux accéder à l’EGS et remplir ton dossier d’inscription

Vraiment, on a adoré le concept et l’approche pédagogique !